El Salvador userà l’energia dei vulcani per creare nuovi Bitcoin

14 Giugno 2021 – 14:29

Il Paese ha appena adottato la criptovaluta come moneta legale, ma per creare nuovi Bitcoin servono potenti computer e molta elettricità per farli funzionare. Nei giorni scorsi l'annuncio del presidente: la fonte di energia rinnovabile e gratuita sarà messa a disposizione delle operazioni di conio.

Fonte: Fanpage Tech