Da domani ad Among Us si potrà giocare in 15

14 June 2021 – 10:57

Tra poche ore è previsto uno degli aggiornamenti più delicati e importanti mai subiti dal gioco, che potrebbe cambiare gli equilibri delle partite rendendole ancora più adrenaliniche: da martedì 15 giugno infatti saranno possibili partite da 15 giocatori nelle quali potranno essere presenti fino a 3 impostori.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech