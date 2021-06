Xiaomi Mi Bedside Lamp 2: il tuo alleato notturno (-20%)

13 June 2021 – 10:17

Xiaomi Mi Bediside Lamp è la lampada da comodino smart che funziona con i comandi vocali, smartphone e controlli touch; gestiscila come vuoi.

The post Xiaomi Mi Bedside Lamp 2: il tuo alleato notturno (-20%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico