Rainbow Six Extranction, Avatar e le altre novità presentate da Ubisoft all’E3 2021

13 Giugno 2021 – 2:29

Tanti i videogiochi presentati all’Ubisoft Forward. Si parte con Rainbow Six Extranction per poi passare a Riders Republic, Just Dance 2022 e il nuovo capitolo di Mario + Rabbids. Infine, un annuncio a sorpresa: il videogioco Avatar: Frontiers of Pandora, ispirato al kolossal cinematografico di James Cameron.

Fonte: Fanpage Tech