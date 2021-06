NFT all’asta: 11,8 milioni per un CryptoPunk

13 Giugno 2021 – 10:49

Un Non-Fungible Token della serie CryptoPunk (precisamente il #7523) è stato venduto all’asta da Sotheby’s per 11,8 milioni di dollari.

