HP ProBook 635 Aero G7: solo 760 euro su Amazon

13 Giugno 2021 – 16:49

Amazon offre il ProBook 635 Aero G7 di HP con schermo da 13,3 pollici, processore AMD Ryzen 5 4500U e 16 GB di RAM a 759,99 euro (sconto del 18%).

