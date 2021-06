Chrome mostra tutto l’indirizzo nella Omnibox

13 June 2021 – 10:00

Google ha interrotto l’esperimento che prevedeva solo la visualizzazione del nome di dominio, quindi in Chrome 91 viene mostrato l’intero URL.

