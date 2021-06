Tutto sull’auto che si guida da sola di Apple: cosa sappiamo e cosa c’è di nuovo

12 June 2021 – 10:50

Una delle ultime personalità entrate nell’organico dell’azienda costituisce un ulteriore indizio sul futuro del gruppo in ambito automotive: si tratta di Ulrich Kranz figura di grande esperienza nel settore delle auto elettriche e che in passato ha lavorato per ben 30 anni presso il colosso tedesco BMW.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech