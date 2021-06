Starlink porterà la connettività sugli aerei

12 Giugno 2021 – 13:50

Il Vice Presidente di SpaceX ha confermato che sono stati avviati i contatti con varie compagnie aeree per offrire la connettività tramite Starlink.

The post Starlink porterà la connettività sugli aerei appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico