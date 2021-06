Se usi Chrome su Windows o macOS sei vulnerabile ad attacchi hacker: ecco come aggiornarlo

12 Giugno 2021 – 14:29

Classificate come zero-day, le vulnerabilità scoperte in questi giorni nelle versioni per computer del browser appartengono a una classe di minacce informatiche da non sottovalutare, perché potenaizlmente già sfruttate da hacker per guadagnarsi l’accesso ai gadget nel mirino. Fortunatamente in questo caso per rimanere protetti bastano pochi clic.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech