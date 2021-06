Resta incastrata nella sedia e diventa virale su TikTok: “Stavo spiegando una categoria dei porno”

12 Giugno 2021 – 17:29

Nel corso degli ultimi giorni la giovane tiktoker ha raccolto milioni di visualizzazioni per essere rimasta incastrata all’interno di una sedia pieghevole, da cui non è riuscita a liberarsi se non chiamando i vigili del fuoco. La successiva spiegazione della causa, però, ha stupito molti.Continua a leggere



Nel corso degli ultimi giorni la giovane tiktoker ha raccolto milioni di visualizzazioni per essere rimasta incastrata all’interno di una sedia pieghevole, da cui non è riuscita a liberarsi se non chiamando i vigili del fuoco. La successiva spiegazione della causa, però, ha stupito molti.

Continua a leggere Nel corso degli ultimi giorni la giovane tiktoker ha raccolto milioni di visualizzazioni per essere rimasta incastrata all’interno di una sedia pieghevole, da cui non è riuscita a liberarsi se non chiamando i vigili del fuoco. La successiva spiegazione della causa, però, ha stupito molti.

Fonte: Fanpage Tech