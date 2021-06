Lo youtuber Mr Peto è scomparso, la sorella: “È sceso a prendere delle medicine e non è più tornato”

12 June 2021 – 14:16

A denunciarlo in un video è la sorella dello youtuber conosciuto con il nome di Mr Peto, che in un breve filmato spiega che Ciro è scomparso da qualche giorno. “Ciro non torna a casa da una settimana” spiega. “Era sceso per prendere delle medicine per mia sorella e da lì non è più tornato”.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech