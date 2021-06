Bitcoin di nuovo giù, la quota 40000 si allontana

12 June 2021 – 10:30

Il trend al rialzo dei giorni scorsi si è spento in fretta: il valore di Bitcoin torna a flettere e si allontana dalla soglia dei 40000 dollari.

Fonte: Punto Informatico