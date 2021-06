Artemis: Blue Origin riceve l’appoggio del Senato

12 Giugno 2021 – 13:49

Blue Origin ottiene una prima vittoria con l’approvazione al Senato di un emendamento che consente alla NASA di ricevere altri 10 miliardi di dollari.

