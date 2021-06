Amazon rischia una multa UE da quasi mezzo miliardo per violazione del GDPR

12 Giugno 2021 – 11:29

Il colosso dell’ecommerce è stato accusato dall’autorità per la protezione dei dati del Lussemburgo di non aver rispettato le norme sulla protezione della privacy dei suoi clienti e per questo motivo si trova di fronte all’ipotesi di una sanzione da 425 milioni di euro. L’iniziativa sarà ora sottoposta al parere delle autorità omologhe negli altri Paesi UE.Continua a leggere



Il colosso dell’ecommerce è stato accusato dall’autorità per la protezione dei dati del Lussemburgo di non aver rispettato le norme sulla protezione della privacy dei suoi clienti e per questo motivo si trova di fronte all’ipotesi di una sanzione da 425 milioni di euro. L’iniziativa sarà ora sottoposta al parere delle autorità omologhe negli altri Paesi UE.

Continua a leggere Il colosso dell’ecommerce è stato accusato dall’autorità per la protezione dei dati del Lussemburgo di non aver rispettato le norme sulla protezione della privacy dei suoi clienti e per questo motivo si trova di fronte all’ipotesi di una sanzione da 425 milioni di euro. L’iniziativa sarà ora sottoposta al parere delle autorità omologhe negli altri Paesi UE.

Fonte: Fanpage Tech