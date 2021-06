Nasce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

11 Giugno 2021 – 13:49

La nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) avrà il compito di proteggere i servizi dello Stato contro gli attacchi informatici.

