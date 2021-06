La Barbie amica degli oceani è fatta con plastica riciclata

11 Giugno 2021 – 12:04

La linea di Barbie prodotta con plastica riciclata (foto: Mattel)Altro che Barbie Sirena. La vera bambola che arriva dal mare, è il caso di dirlo, è la nuova Barbie Loves the Ocean. Appena lanciata da Mattel, è fatta in gran parte di plastica riciclata e promuove la salvaguardia degli oceani. Uno dei giocattoli più famosi al mondo fa quindi un ulteriore passo avanti verso un’ottica green, oltre all’obiettivo già fissato di utilizzare per le confezioni, entro la fine del 2021, al 95 per cento carta o fibre di legno riciclate o certificate Fsc e per tutti i prodotti solo plastiche riciclate, riciclabili o di origine naturale entro il 2030.

Le parti in plastica delle bambole amiche dell’oceano sono realizzate per il 90 per cento in plastica raccolta all’interno di 50 chilometri di corsi d’acqua in aree prive di sistemi formali per la raccolta dei rifiuti. Bottigliette e contenitori destinati a galleggiare, arrivando magari fino all’oceano, sono stati quindi recuperati e destinati alle braccia e alle gambe di Barbie. Non sono fatte con questa plastica di recupero le teste delle bambole, così come gli accessori (le scarpe, il tablet e la lanterna da spiaggia). Oltre alle Barbie in sé, della linea fa parte anche un chiosco da spiaggia realizzato a sua volta al 90 per cento di plastica riciclata.

La sensibilità ecologica nel campo dei giochi è sempre più diffusa: ad aprile anche i palloni Super Santos della Mondo sono stati presentati in versione riciclata. Mentre Mattel ha lanciato un programma di ritiro dei giocattoli, chiamato Mattel PlayBack, per recuperare e riutilizzare i materiali dei vecchi giochi Mattel per creare futuri prodotti.

