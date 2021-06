Instagram down, per molti utenti impossibile accedere al social fotografico

11 Giugno 2021 – 14:29

Il social network Instagram sta dando problemi a molti utenti in tutta Italia in questi ultimi minuti. Le segnalazioni si stanno moltiplicando da quasi un’ora, mentre le operazioni non sono ancora tornate alla normalità e i responsabili della piattaforma non si sono ancora espressi in merito. In contemporanea, anche alcuni utenti di Facebook e WhatsApp stanno lamentando problemi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech