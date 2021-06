Il mouse con display oled e controlli personalizzabili

11 Giugno 2021 – 18:04

Per battere fastidi e dolori a gomito e dita della mano, i produttori stanno insistendo sugli sviluppi di mouse verticali, modelli ergonomici in grado di alleviare le tensioni sul polso e assicurare un’esperienza più confortevole. Uno dei più interessanti del lotto è il Delux Seeker, che offre un poggiapolsi antiscivolo rimovibile e schermo oled su cui visualizzare informazioni sul livello dell’autonomia, stato e modalità di connessione (sono tre le opzioni disponibili: usb-c, bluetooth e usb 2.4G).

Altro elemento utile sono i 6 pulsanti e il trackball personalizzabili con le funzionalità più gettonate. Variabile a piacere anche il colore dell’illuminazione del mouse, in grado di prevenire la sudorazione del palmo della mano durante le prolungate sessioni di utilizzo. Se c’è interesse nel provare un mouse verticale, qui si può prenotare il Delux Seeker al costo di circa 65 euro, con spese di spedizione incluse e consegne in programma dal mese di luglio.

The post Il mouse con display oled e controlli personalizzabili appeared first on Wired.

Fonte: Wired