Facebook sta lavorando su uno smartwatch che fa le foto: ecco quando esce

11 Giugno 2021 – 11:29

Il dispositivo sarà diverso da quanto visto finora nel settore degli smartwatch. Disporrà di ben due fotocamere integrate in una scocca che si potrà sganciare dal cinturino, per funzionare come una sorta di action cam. Previsti anche connettività LTE e una corsia preferenziale per la condivisione dei contenuti su Facebook e Instagram.



Fonte: Fanpage Tech