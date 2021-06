Educazione e sostenibilità, nel nuovo episodio del podcast Wired Future

11 June 2021 – 6:00

Intelligenza artificiale, machine learning, mobilità autonoma, medicina personalizzata, viaggi verso Marte. Sono alcuni dei pilastri con cui il presente sta costruendo il futuro. Un altro concetto che li permea tutti, quello della sostenibilità. Se non lo considerassimo prioritario, oggi non potremmo nemmeno parlare di domani.

Il suo principio guida è lo sviluppo sostenibile. Che cosa significa? Semplicemente uno sviluppo capace di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro. Ne parleremo con quattro esperti, quattro persone che tutti i giorni nei loro ambiti di competenza traducono lo sviluppo sostenibile in progetti concreti. Partiamo con l’educazione, insieme a Cristina Pozzi (Coo e Head of Contents a Treccani Futura), in una nuova puntata di Wired Future powered by Pasqua Vini. Al microfono, Emilio Cozzi.

