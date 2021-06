Disco esterno flash 1TB USB-C a meno di 40 euro

11 June 2021 – 16:47

Su Amazon è disponibile un interessante disco esterno con memorie flash e USB Type-C nel taglio da 1TB, più piccolo, veloce e duraturo di un HDD.

The post Disco esterno flash 1TB USB-C a meno di 40 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico