CD Projekt conferma: i dati rubati sono online

11 Giugno 2021 – 19:49

CD Projekt ha confermato che i dati rubati con l’attacco ransomware, tra cui il codice sorgente di alcuni giochi, sono stati pubblicati su Internet.

