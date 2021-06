Adafruit Trinkey QT2040: board con USB Type-A

11 June 2021 – 16:27

La nuova dev board Trinkey QT2040 di Adafruit è basata sul microcontrollore RP2040 e può essere inserita direttamente nella porta USB Type-A.

The post Adafruit Trinkey QT2040: board con USB Type-A appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico