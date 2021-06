Perseverance inizia la sua missione scientifica

10 Giugno 2021 – 19:50

La NASA ha illustrato il percorso che seguirà Perseverance durante la sua campagna scientifica, sperando di trovare segni di vita passata su Marte.

