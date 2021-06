Modalità “Nascondino”, nuovi ruoli e una quinta mappa: tutte le prossime novità di Among Us

10 Giugno 2021 – 23:29

Le novità in serbo per Among Us non hanno ancora una data d’uscita, ma il prossimo grande aggiornamento vedrà il supporto per 15 utenti, nuovi colori (inclusi Rose, Grey, Tan e altro), un leggero aggiornamento grafico, il supporto per controller mobile e altro ancora. Di seguito tutti i dettagli.Continua a leggere



Le novità in serbo per Among Us non hanno ancora una data d’uscita, ma il prossimo grande aggiornamento vedrà il supporto per 15 utenti, nuovi colori (inclusi Rose, Grey, Tan e altro), un leggero aggiornamento grafico, il supporto per controller mobile e altro ancora. Di seguito tutti i dettagli.

Continua a leggere Le novità in serbo per Among Us non hanno ancora una data d’uscita, ma il prossimo grande aggiornamento vedrà il supporto per 15 utenti, nuovi colori (inclusi Rose, Grey, Tan e altro), un leggero aggiornamento grafico, il supporto per controller mobile e altro ancora. Di seguito tutti i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech