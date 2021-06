I migliori sex toy tech del 2021 (per lei e per lui)

10 Giugno 2021 – 12:04

(Foto: Lelo)Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.Se acquisti uno di questi prodotti, potremmo ricevere una commissione.

Anche i sex toy stanno vivendo una nuova stagione all’insegna del tech con design sempre più originali e insospettabili e soluzioni innovative per stimolare le zone più sensibili del corpo in modo più intenso e sicuro. Ci sono modelli per lei o per lui, ci sono gadget per ambo i sessi e quelli che si possono anche usare in coppia in contemporanea. Abbiamo scelto quattro sex toy tra quelli più tech e interessanti in vendita nel 2021.

Tenga Iroha Kushi

(Foto: Tenga)Iroha Kushi di Tenga sembra una conchiglia oppure un porcospino stilizzato, in realtà è un sex toy piccolo e discreto adatto a donne e uomini, che può risultare quasi un elemento d’arredo. Realizzato in silicone, può vibrare in diverse modalità a seconda di intensità e pattern. Grazie alla sua forma curva, all’estremità quasi a punta e alle striature in rilievo, lascia ampio spazio alla fantasia per scegliere come e dove utilizzarlo. Costa 130 euro dal sito ufficiale, si può trovare in offerta su Amazon.

Satisfyer Curvy 3+

(Foto: Satisfyer)Da un prodotto pensato per lei e per lui a Satisfyer Curvy 3+ che è un sex toy che può essere usato contemporaneamente da coppie visto che offre sia le vibrazioni sia la stimolazione con un effetto suzione. Realizzato in silicone molto morbido e semplice da lavare, è impermeabile (grado ipx7) e può anche essere controllato via app ufficiale da smartphone per giochi un po’ più intriganti. La forma curva si rivolge al pubblico femminile per un uso solitario più comodo e per raggiungere il piacere a tempo di record. Si può trovare in offerta su Amazon a circa 35 euro.

Durex Intense Pure Fantasy

(Foto: Durex)Il vibratore economico Durex Pure Fantasy è una scelta dedicata al pubblico femminile che nonostante il prezzo piuttosto abbordabile pensa a una stimolazione efficace attraverso uno strumento discreto e confezionato con materiali di qualità, impermeabili e facilmente lavabili. Viene garantito un piacere silenzioso fino a 5 ore di autonomia. Le dimensioni ridotte sono un plus per il semplice trasporto, ma possono diventare un contro… Si trova a 21.90 euro sul sito ufficiale, qui le offerte su Amazon.

Lelo F1S V2

(Foto: Lelo)Lelo F15 V2 è un sex toy maschile di alto livello con una potenza doppia rispetto alla generazione precedente, quattro differenti modalità d’uso e una guaina interna più confortevole. Impermeabile e ricaricabile via usb, sfrutta la tecnologia proprietaria SensSonic che emette onde soniche invece che le tradizionali vibrazioni stimolanti. Il prezzo è di 219 euro, si può ordinare sul sito ufficiale e presto potrete leggere la nostra recensione.

Womanizer Premium

(Foto: Womanizer)Womanizer Premium è un sex toy specificamente per la stimolazione del clitoride con una forma pensata per raggiungere comodamente il centro del piacere femminile. Regolabile in dodici livelli di intensità (o lasciato libero di variare da solo con l’autopilot), emette pulsazioni e suzioni per raggiungere l’estasi a velocità da record. La scocca è in silicone medico ipoallergenico, setoso e delicato oltre che impermeabile. Si ricarica via usb. Si trova a 189 euro su Amazon.

Autoblow

(Foto: Autoblow)La gamma Autoblow denuncia sin dal nome la sua dedizione a soddisfare il piacere maschile proponendosi come una macchina in grado di simulare un rapporto orale. Grazie all’azione mirata delle parti moventi interne si riceve una stimolazione profonda e modulata per tutti i gusti e le esigenze. Costa circa 125 euro dal sito ufficiale ed è anche in offerta su Amazon.

Lela Olga

(Foto: Lelo)Per chi non si accontenta è possibile puntare nientemeno su un sex toy placcato d’oro ovvero un dildo prodotto sempre dalla società Lelo che si compone di un corpo piuttosto rigido con una patina preziosa a 24 carati. Con la sua struttura metallica (non vibrante) con le due estremità di forma differente può stimolare le parti erogene del corpo, dedicandosi soprattutto a quello femminile. Costa 2700 euro (ma si trova spesso in offerta più economica su Amazon) e viene consegnato in una elegante confezione di legno, c’è anche una versione in acciaio inox a 649 euro sul sito ufficiale.

The post I migliori sex toy tech del 2021 (per lei e per lui) appeared first on Wired.

Fonte: Wired