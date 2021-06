Gigafactory in Italia: dentro Stellantis?

10 Giugno 2021 – 19:49

Potrebbe essere Stellantis a giocare un ruolo chiave nella realizzazione della Gigafactory italiana: si passerà comunque dall’ok dell’Europa.

The post Gigafactory in Italia: dentro Stellantis? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico