Garante Privacy: green pass solo su Immuni

10 Giugno 2021 – 19:49

Il Garante della Privacy ha autorizzato l’emissione dei certificati verdi e l’accesso tramite app Immuni, mentre l’app IO è stata al momento bocciata.

