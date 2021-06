Electronic Arts, rubati 780GB di dati (anche FIFA 2021)

10 June 2021 – 22:23

Un gruppo di cracker ha sottratto 780GB di dati dai server Electronic Arts, compreso l’intero codice sorgente del gioco FIFA 2021.

