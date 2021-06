Bitcoin torna a crescere: +8% nelle ultime 24 ore

10 Giugno 2021 – 13:50

Dopo settimane di fiacca, la criptovaluta per eccellenza torna a mostrare qualche segnale di ripresa guadagnando l’8% in una sola giornata.

