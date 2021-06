Agricoltore usa letame per minare Ethereum

10 Giugno 2021 – 13:50

Un agricoltore gallese ha installato un digestore anaerobico per ottenere elettricità dal letame delle mucche e generare criptovalute Ethereum.

