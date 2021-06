Tinder ora ti permette di bloccare sull’app i contatti sgraditi della tua vita reale

9 Giugno 2021 – 6:14

(foto: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Quando apri Tinder hai sempre il timore di trovarti davanti a vecchi ex, lontani cugini o genitori di amici? L’applicazione di incontri più usata al mondo ha pensato a come evitare proprio questi incontri imbarazzanti e non voluti.

Tinder ha infatti annunciato in queste ore di avere lanciato a questo proposito una nuova funzione che consente agli utenti di bloccare i contatti personali nell’app, in modo da non imbattersi in persone sgradite.

Un recente sondaggio commissionato da Tinder aveva rilevato che oltre il 40% degli intervistati ha incontrato un ex partner su un’app di appuntamenti. Un altro 24% ha visto un familiare o un collega e uno su dieci si è persino imbattuto nel profilo di un proprio insegnante. Il 78% degli intervistati preferirebbe non vedere o non essere visto da queste persone su un’app, se ce ne fosse la possibilità.

Questa possibilità ora esiste e si chiama “Blocca contatti”. Come dice il nome, permette agli utenti di Tinder di bloccare i contatti indesiderati sull’app tramite i loro numeri di telefono. Se i contatti bloccati sono già su Tinder o decidono di scaricarlo in un secondo momento utilizzando le stesse informazioni di contatto, non appariranno come potenziali match.

(foto: via Tinder)La funzionalità, secondo la stessa Tinder, viene lanciata non casualmente appena prima dell’inizio dell’estate, “appena in tempo per aiutare i consumatori a superare l’ondata di rotture primaverili di quest’anno”. Secondo Bernadette Morgan, manager di Tinder, “potremmo non essere in grado di salvarti da imbarazzanti incontri al bar, ma ti stiamo dando un maggiore controllo sulla tua esperienza su Tinder”. La funzione Blocca contatti è una risorsa aggiuntiva “che consente ai membri di stare tranquilli, aiutandoti a creare uno spazio senza preoccupazioni per innescare nuove connessioni”, ha aggiunto Morgan.

Blocca contatti, ora disponibile a livello mondiale, è stata testata in India, Corea e Giappone e, secondo quanto rivela l’applicazione, i membri che hanno scelto di usare la funzione hanno aggiunto una dozzina di contatti alla loro lista di blocchi.

