Redmi Note 10 5G e Mi Smart Band 6, la nostra prova outdoor

9 Giugno 2021 – 18:04

Abbiamo provato il nuovo Redmi Note 10 5G (il prezzo ufficiale è 229,90 euro ma online si trova anche a meno) assieme al Mi Smart Band 6 (44,99 euro e vale lo stesso discorso) in un contesto outdoor, in linea con lo spirito “supera i tuoi limiti” con cui Xiaomi li ha realizzati.

Il Note 10 5G è uno smartphone dual sim con sistema operativo Android 11 e connettività 5G, wi-fi (802.11 a/b/g/n/ac) e bluetooth 5.1. Il processore è il MediaTek Dimensity 700 octa-core a 2,1 Ghz, a cui s’aggiungono 128 MB di memoria, espandibili tramite micro sd, una possibilità da non sottovalutare considerando che nel panorama di questi modelli Android con prezzo accessibile buona parte ne sono privi. Va sempre più scomparendo anche l’uscita audio con il classico jack da 3,5 mm presente invece su questo Xiaomi.

Il comparto fotografico (camera principale da 48 Mpixel a cui s’aggiungono la Macro da 2 Mpixel e il sensore di profondità da 2 Mpixel) riesce a dare il meglio in ambienti esterni ben illuminati.Oltre al prezzo, il design è la prima cosa che colpisce del Redmi Note 10 5G, la plastica del case risulta elegante, le impronte nella maggior parte dei casi non lasciano il segno e la sensazione al tocco è quella di un modello di fascia più alta. Lo Xiaomi vanta uno schermo touch da 6,5 pollici con risoluzione 1.080×2.400 pixel a 90 Hz, oltre a spessore (8.9 mm, altre dimensioni 161.8×75.3 mm) e peso (190 grammi) contenuti. Nella media il comparto fotografico a partire dalla camera principale da 48 Mpixel a cui s’aggiungono la Macro da 2 Mpixel e il sensore di profondità da 2 Mpixel, oltre alla possibilità di catturare video in 4K.

Buona l’autonomia garantita dalla batteria da 5.000 mAh (typ) con ricarica rapida da 18 W. La reattività dello schermo è ottima, come la sensazione al tatto, il comparto fotografico ha qualche piccola pecca, in ambienti esterni nessun problema, in interni e in contesti poco illuminati la qualità media cala parecchio, ma nel complesso assolve al suo dovere per questa fascia di prezzo.

Il punto forte è la connettività 5G in particolare per i dati, un difetto è che a lungo andare e sopratutto con applicazioni multimediali il sistema risente di un rallentamento generale, consigliamo quindi la versione con 4GB di RAM e 128 GB di memoria (prezzo leggermente più alto 249,90 euro). In generale Redmi Note 10 5G è un ottimo compromesso qualità/prezzo non solo in termini di configurazione, ma anche di design ed esperienza d’uso, non è adatto per un pubblico più giovane votato all’utilizzo di videogame, applicazioni multimediali più pesanti e molte sessioni in contemporanea, aspetto che il Redmi Note 10 5G soffre in particolare.

Mi Smart Band 6Il Mi Smart Band 6 con connettività bluetooth 5.0 è un eccellente esempio di come questi dispositivi da polso abbiamo fatto enormi passi avanti in tempi recenti. La reattività è ottima, il peso (12,8 grammi) e l’ingombro sono ridotti ai minimi termini nonostante un display amoled touch a colori da 1,56 pollici con una risoluzione di 326 PPI. Peccato per le scarse possibilità di personalizzazione dell’estetica (oltre ai colori disponibili: nero, giallo, rosso e blu/grigio) al momento dell’acquisto e anche per il fatto che una volta in stand-by riattivare lo Smart Band non è sempre facile.

Le notifiche smart sono immediate (quantomeno con gli smartphone Xiaomi), anche l’interazione con l’app per il tracciamento dello sport è degna di nota. Le attività outdoor supportate sono 30 in questa versione, la rilevazione della corsa, trekking e l’attività in bici si sono rivelate precise nonostante la mancanza di sensore GPS, presenti accelerometro e giroscopio, entrambi a tre assi.

Mi Smart Band 6 resiste all’acqua fino a 50 metri e supporta la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dei livelli di stress. L’autonomia dichiarata è di 14 giorni, quella reale va ben oltre la settimana.



Xiaomi Redmi Note 10 5G

Wired: connettività e design.Tired: potenza generale del sistema.

Voto: 8

Xiaomi Mi Smart Band 6

Wired: display e attività supportate.Tired: estetica.

Voto: 8,5



