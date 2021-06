PuzzleMaker: attacco contro Windows 10 e Chrome

9 June 2021 – 10:00

Microsoft ha risolto due vulnerabilità zero-day che permettevano l’esecuzione di malware su Windows 10 attraverso una vulnerabilità di Chrome.

Fonte: Punto Informatico