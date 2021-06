Processore AMD Ryzen 7 3700X: il prezzo è ottimo su Amazon!

9 Giugno 2021 – 13:49

Ben 8 core, 16 thread, una frequenza di funzionamento di 4,4 GHz e una potenza TDP di 65 W. Ecco l’offerta sull’AMD Ryzen 7 3700X.

The post Processore AMD Ryzen 7 3700X: il prezzo è ottimo su Amazon! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico