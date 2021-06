Perché Instagram ti mostra ciò che vedi, spiegato dal capo del social

9 June 2021 – 14:14

In questi giorni il numero uno dell’app, Adam Mosseri, ha raccontato per sommi tratti quali sono gli aspetti che il social prende in considerazione per preferire un contenuto rispetto a un altro. L’algoritmo di Instagram prende in considerazione migliaia di segnali relativi a ogni singola foto o video caricati, per prevedere se gli utenti li apprezzeranno o no.Continua a leggere



In questi giorni il numero uno dell’app, Adam Mosseri, ha raccontato per sommi tratti quali sono gli aspetti che il social prende in considerazione per preferire un contenuto rispetto a un altro. L’algoritmo di Instagram prende in considerazione migliaia di segnali relativi a ogni singola foto o

Continua a leggere In questi giorni il numero uno dell’app, Adam Mosseri, ha raccontato per sommi tratti quali sono gli aspetti che il social prende in considerazione per preferire un contenuto rispetto a un altro. L’algoritmo di Instagram prende in considerazione migliaia di segnali relativi a ogni singola foto o video caricati, per prevedere se gli utenti li apprezzeranno o no.

Fonte: Fanpage Tech