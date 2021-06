Ingenuity completa anche il settimo volo marziano

9 June 2021 – 13:07

Ingenuity ha completato con successo anche il settimo volo su Marte, toccando la superficie del pianeta rosso in una zona inesplorata.

