Il potentissimo Chromebox con 64 gb di ram

9 Giugno 2021 – 18:24

(Foto: Ctl)Si associano spesso i dispositivi con Chrome Os a una fascia bassa di prestazioni e a un target molto giovane oppure poco esigente, ma con la versione top di gamma di Chromebox CBx2 di Ctl si raggiungono livelli davvero molto interessanti. Basti citare la presenza del prestante processore Intel Core i7 di decima generazione, ma soprattutto il corredo di ben 64 gb di ram con uno spazio di archiviazione di 2 terabyte. Il prezzo non è basso, ma le potenzialità sono notevoli.

A leggere la lista delle specifiche hardware sembra di trovarsi davanti a un muscoloso gaming pc oppure a un macchinario con Windows destinato al montaggio video, invece è un Chromebox ossia un mini computer da collegare alle varie periferiche come monitor, tastiera e mouse. Insomma, della stessa categoria del ben più noto Mac Mini di Apple.

L’ultima proposta di Ctl si avvale dunque del sistema operativo Chrome Os sviluppato da Google e basato su Linux, del buon processore Intel i7 modello 10610U di decima generazione accompagnato da un quantitativo di 64 gb di ram di tipo ddr4 e da 2 terabyte di memoria interna di tipo m.2 e scheda grafica Intel Uhd. Ampio il compartimento ingressi con sul fronte due porte usb 3.0, un lettore si schede microsd e il jack da 3,5 mm e sul retro due porte hdmi, una porta usb type-c, una display port, la porta ethernet e altre due usb 3. C’è anche l’aggancio di tipo Vesa per collocarlo dietro a un monitor oppure a uno stand.

Che cosa si può fare con tutta questa potenza e la flessibilità di Chrome Os? Questo Chromebox può diventare un valido propulsore della produttività a casa o in ufficio grazie al sempre più crescente numero di applicazioni per il sistema operativo di Google, può fungere da centro di controllo della multimedialità in salotto oppure può naturalmente offrire tutto il parterre di componenti di alto livello a livello didattico.

Il prezzo dal sito ufficiale è di 1419 dollari ovvero 1165 euro, che sono tanti per un dispositivo Chrome Os, ma al contempo non esagerati per il processore montato assieme al massiccio quantitativo di ram e di memoria interna messi a disposizione. Per un rapido confronto e al netto delle inevitabili differenze tra i due ecosistemi, Mac Mini M1 con gpu e cpu a 8-core con 16 gb e 2 tb costa 1969 euro.

