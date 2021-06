Honor Magic Watch 2, occasione da urlo per 12 ore

9 June 2021 – 10:00

Honor Magic Watch 2, sentitelo già al polso: lo sconto durerà in tutto 12 ore ed i più rapidi possono indossarlo con un prezzo d’occasione.

The post Honor Magic Watch 2, occasione da urlo per 12 ore appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico