Green Pass, semaforo verde: l’UE approva

9 June 2021 – 10:25

Il Parlamento Europeo approva la nuova formulazione del Certificato Verde per gli spostamenti in Europa: sarà ufficialmente adottato dal 1 luglio 2021.

