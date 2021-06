Cosa succede ora che i Bitcoin sono una moneta legale in El Salvador

9 June 2021 – 17:15

La legge che lo ha reso possibile era stata anticipata settimana scorsa, e nelle scorse ore è stata approvata con una larga maggioranza in parlamento: la criptovaluta potrà essere utilizzata per acquistare beni e servizi e per pagare le imposte, anche se prima di diffondersi veramente passerà del tempo.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech