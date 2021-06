Cina, Qinghai: stop al mining delle criptovalute

9 Giugno 2021 – 19:49

Come già accaduto in altre aree del paese, il mining di criptovalute come Bitcoin viene messo al bando anche nella provincia del Qinghai.

Fonte: Punto Informatico