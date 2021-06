Biden revoca il ban di TikTok e WeChat

9 Giugno 2021 – 19:50

Biden ha revocato i tre ordini esecutivi firmati da Trump contro TikTok e WeChat, ma il governo continuerà ad indagare sulle due aziende cinesi.

