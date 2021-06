ADATA colpito dal ransomware Ragnar Locker

9 Giugno 2021 – 13:49

ADATA ha subito un attacco con il ransomware Ragnar Locker a fine maggio, ma il produttore non ha confermato se è stato pagato un riscatto.

