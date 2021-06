Access Now chiede il ban del riconoscimento facciale

9 Giugno 2021 – 19:49

Access Now ha chiesto di proibire l’uso del riconoscimento facciale o altri sistemi di identificazione biometrica nei luoghi pubblici.

