Switch HDMI 3 in 1 4K, 3D e Dolby a meno di 10 euro

8 Giugno 2021 – 19:50

Su Amazon possiamo trovare un comodo switch HDMI con 3 ingressi e supporto a risoluzioni fino al 4K e formato 3D a meno di 10 euro.

The post Switch HDMI 3 in 1 4K, 3D e Dolby a meno di 10 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico