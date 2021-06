Su Fortnite arrivano alieni, Superman e Rick and Morty

8 Giugno 2021 – 18:05

(Foto: Epic Games)Fortnite si prepara a lanciare il secondo capitolo della settima stagione e i protagonisti sono gli alieni, che giungono sull’isola a creare scompiglio con i propri Ufo. Confermate diverse anticipazioni degli ultimi giorni come la presenza anche di personaggi come Superman e Rick&Morty oltre a immancabili modifiche alla mappa di gioco.

Gli alieni sopraggiunti sull’isola di Fortnite non sono tutti uguali, ma ognuno ha un proprio viso con elementi e caratteristiche fisiche differenti. Allo stesso modo, gli Ufo non sono solo elementi di contorno e scenografici ma si potranno anche hackerare per poi pilotarli in giro per le varie parti della mappa.

Season 7 Minimap! pic.twitter.com/VFI9QPII2L — VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) June 8, 2021

A tal proposito, sono due le nuove aree che appaiono ovvero POIs Believer Beach al posto di Sweaty Sands e Corny Complex dove prima sorgeva Colossal Crops. Al centro si trova un’ampia porzione caratterizzata da una misteriosa sostanza viola, che appare anche in altre parti della cartina.

Le skin più attese sono quelle di Superman e di Rick Sanchez ossia il nonno scienziato pazzo di Rick&Morty che saranno inclusi nella rinnovato Pass Battaglia. Tra le altre skin ci sono quelle l’identità umana di Super Man ossia Clark Kent e di Doctor Slone (al centro della foto di copertina), boss dell’Agente Jonesy oltre a un alieno personalizzabile di nome Kymera e Guggimon, un influencer con 1 milione di follower su Instagram. Torna anche il sistema della Stelle Battaglia: se ne otterranno cinque salendo di livello e si potranno sfruttare per riscattare una serie di ricompense.



Tutte di stampo extraterrestre le nuove armi introdotte con Recon Scanner, Kymera Ray Gun, Pulse Rifle e Rail Gun. In modalità Creativa si avrà un nuovo modello per l’isola del Centro e altre migliorie a livello di impostazioni e regolazioni, mentre in Salva il Mondo appariranno nuovi incarichi e armi come la lancia bowling. La stagione 7 di Fortnite durerà fino al prossimo 12 settembre.

The post Su Fortnite arrivano alieni, Superman e Rick and Morty appeared first on Wired.

Fonte: Wired