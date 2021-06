Rinfresca l’estate: ventilatore USB a meno di 10 €

8 Giugno 2021 – 19:49

Con batteria interna e autonomia fino a tre ore, questo ventilatore USB portatile è proposto oggi in offerta lampo su Amazon: l’occasione.

The post Rinfresca l’estate: ventilatore USB a meno di 10 € appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico