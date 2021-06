Interpol chiude migliaia di farmacie online

8 Giugno 2021 – 19:49

Un’operazione internazionale, coordinata dall’Interpol, ha portato alla chiusura di migliaia di siti usati per la vendita di farmaci illegali e contraffatti.

The post Interpol chiude migliaia di farmacie online appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico